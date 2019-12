vor 17 Min.

Flugzeug muss kurz nach dem Start auf einem Feld notlanden

Ein Pilot (71) ist im Landkreis Aschaffenburg mit seinem Ultraleichtflugzeug notgelandet. Unmittelbar nach dem Start hatte sich die Kabinenhaube geöffnet.

Am Flugplatz in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) ist ein Ultraleichtflugzeug am Samstag kurz nach dem Start notgelandet. Es blieb auf einem Feld zwischen dem Flugplatz und der Bundesstraße 469 liegen, wie die Polizei mitteilte.

Der 71 Jahre alte Pilot kam nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. Er war einem Sprecher zufolge alleine unterwegs gewesen. Den Ermittlungen zufolge hatte sich unmittelbar nach dem Start die Kabinenhaube geöffnet, wodurch sich das Flugzeug nicht mehr uneingeschränkt habe steuern lassen. Der Pilot entschloss sich daraufhin zur Notlandung.

Der Schaden lag laut Polizei bei rund 30 000 Euro. (dpa)

