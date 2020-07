vor 21 Min.

Frau in Oberrimbach getötet: Polizei vermutet Verbindung zum Ex-Freund

Eine 23-jährige Frau wurde in Oberrimbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, getötet. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zum Suizid des Ex-Freunds am Mittwochabend.

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau liegt das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams vor. "Die Obduktion hat ergeben, dass die 23-Jährige durch scharfe Gewalt gegen den Oberkörper getötet wurde", sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Leiche der Frau wurde in einem Wald bei Oberrimbach entdeckt

Die Leiche der jungen Frau wurde am Donnerstag in einem Wald bei Oberrimbach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) entdeckt. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei nicht auszuschließen, dass es einen Zusammenhang mit dem Suizid eines 27-Jährigen am Mittwochabend gibt. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um den Ex-Freund des Opfers. "Wir haben nach wie vor keine Hinweise zum Aufenthalt einer dritten Person am Tatort", erklärte der Sprecher. (dpa/lby)

