Fünf Kilo Marihuana und Waffen bei Kontrolle entdeckt

Im unterfränkischen Iphofen waren Teile der Innenstadt gesperrt, weil ein bewaffneter Mann in einer Wohnung saß. Mittlerweile ist der Großeinsatz beendet.

Holzkirchen

A8: Notorische Temposünder mit schwacher Ausrede ertappt

Bei Holzkirchen in Oberbayern wurde zum zweiten Mal an demselben Autobahnabschnitt ein Pärchen aus Baden-Württemberg beim Rasen erwischt. Was ihre Ausrede war.