14:19 Uhr

Gold und Geld: Telefonbetrüger erbeuten mehr als 700.000 Euro

In Niederbayern hat die Polizei ein Mitglied einer Betrügerbande festgenommen. Diese hatte Geld und Gold im Wert mehrerer Hunderttausend Euro erbeutet.

Die Polizei hat in Niederbayern ein Mitglied einer Betrügerbande festgenommen, die von zwei Rentnern Geld und Gold im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet hatte. Seit Mitte September hätten die Täter eine Rentnerin aus dem Raum Deggendorf fast täglich angerufen, sich als Polizeibeamte ausgegeben und die Frau unter Druck gesetzt, teilte die Polizei am Montag mit.

So brachten sie die Seniorin dazu, ihnen Gold und größere Mengen Bargeld im Wert von insgesamt rund 600.000 Euro zu übergeben. Der am vergangenen Dienstag festgenommene 33-Jährige wollte nach Polizeiangaben einen Koffer abholen, in dem er Goldbarren vermutete. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Polizei Niederbayern warnt vor Betrüger-Masche

Nach Erkenntnissen der Ermittler gehört der Tatverdächtige einer größeren Gruppe von Betrügern an, die unter anderem von einem weiteren Rentner aus Straubing Gold im Wert von 100.000 Euro und 35.000 Euro Bargeld erbeuteten. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige im gesamten Bundesgebiet zum Abholen von Wertsachen eingesetzt wurde.

Zudem weist die Polizei darauf hin, dass sie niemals Bürger dazu auffordere, Geld oder andere Wertsachen herauszugeben, und nie von der Notrufnummer 110 anrufe. Zudem rät sie Senioren, ihren Vornamen im Telefonbuch abzukürzen oder den Eintrag ganz entfernen zu lassen, da Betrüger häufig im Telefonbuch nach Vornamen suchten, die typisch für die ältere Generation seien. (dpa/lby)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen