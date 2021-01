vor 17 Min.

Großbrand bei Siemens: Schaden in Millionenhöhe

In einem Siemens-Trafowerk in Nürnberg brennt ein Kondensator. Der Sachschaden übersteigt die Millionengrenze, sagt die Polizei.

Bei einem Brand in einer Maschinenhalle des Nürnberger Siemens-Trafowerkes ist nach Angaben der Polizei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine technische Störung ursächlich für das Feuer. In der Halle werden Kondensatoren gelagert, einer davon sei in Brand geraten, sagte ein Siemens-Sprecher am Mittwoch. Bei dem Brand wurde laut Polizei eine Person leicht verletzt.

Anwohner hatten der Polizei zufolge am Dienstagabend einen lauten Knall gemeldet. Die Ursache und der Zusammenhang mit dem Brand war noch unklar. Die Feuerwehr löschte das Feuer noch am Dienstagabend. Rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk waren vor Ort.

Der in Brand geratene Kondensator gehöre zum Equipment einer Prüfanlage, erläuterte der Siemens-Sprecher weiter. Die genaue Ursache für den Brand sei derzeit noch nicht bekannt. Siemens machte keine Angaben zur möglichen Schadenshöhe. (dpa/lby)

Themen folgen