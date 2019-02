vor 32 Min.

Haftbefehl: Polizei nimmt Ladendieb-Bande fest

Die Beamten fanden Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro bei den Tatverdächtigen und in ihrem Fahrzeug.

Vier mutmaßliche Ladendiebe sollen am Samstag in einem Modegeschäft in Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim) Kleidung gestohlen haben. Die Polizei erhielt einen Hinweis, rückte an und nahm die vier Tatverdächtigen vorläufig fest, teilt die Polizei mit.

Bei der Durchsuchung der Personen und des mitgeführten Fahrzeugs wurden Waren im Gesamtwert von mehreren hundert Euro aufgefunden und sichergestellt.

Die Kripo Rosenheim übernahm die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftanträge gegen die vier Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.

Der zuständige Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Rosenheim erließ Haftbefehle gegen die vier dringend Tatverdächtigen. Die mutmaßlichen Bandendiebe wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht. (AZ)

