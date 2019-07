vor 18 Min.

Haus und Auto in Flammen: 45-Jähriger leicht verletzt

Bei einem Brand in Krailling hat sich ein 45-Jähriger leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Ein Auto und ein Haus haben am Montagabend im Kraillinger Ortsteil Pentenried im Landkreis Starnberg Feuer gefangen. Noch ist die Brandursache unklar.

Bei einem Brand im Kraillinger Ortsteil Pentenried (Landkreis Starnberg) hat sich ein 45-Jähriger am Montagabend leicht verletzt. Ein Auto und ein Haus hatten Feuer gefangen.

Wie die Polizei nun mitteilt, ging der Notruf über den Brand in der Birkenallee gegen 18 Uhr ein. Vor Ort musste die Feuerwehr ein brennendes Auto löschen, das in der Hofeinfahrt abgestellt war, außerdem die Flammen in einem Wohnhaus.

Die Feuerwehr verhinderte, dass das Haus in Krailling völlig zerstört wurde

Am Ende konnten die Einsatzkräfte zwar verhindern, dass das Haus vollständig abbrannte. Allerdings zog sich ein 45-jähriger Bewohner beim Verlassen leichte Brandverletzungen zu. Das Auto wurde vom Feuer zudem weitgehend zerstört.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Außerdem wurde ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts hinzugezogen. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung gibt es bisher aber nicht.

Brand in Pentenried in Krailling: Anhaltspunkte für Brandstiftung gibt es nicht

Erste Erkenntnisse deuten vielmehr darauf, dass der Brand vom Auto ausging, das im Hof abgestellt war. Vom Fahrzeug aus griff das Feuer den weiteren Schilderungen nach dann auf einen Holzvorbau, die Fassade und den Dachstuhl des Gebäudes über. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 100.000 Euro. (AZ)

