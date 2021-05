Fußgänger von Lastwagen erfasst und getötet

Ein Todesopfer ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Hof. Dabei überfuhr ein Lkw-Fahrer einen Fußgänger. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Ein Fußgänger kam bei einem schweren Verkehrsunfall in Hof ums Leben. Der Mann sei von einem Lastwagen erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Beim Unfall in der Schleizer Straße sei der Mann vom Vorderrad des Lastwagens eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie es zum Unfall kam, war noch unklar. (dpa/lby)