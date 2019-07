vor 19 Min.

Hoher Schaden nach Wohnbrand in Tutzing

Freitagnacht brannte ein Wohnhaus in Tutzing nieder.

In Tutzing hat ein Wohnhaus gebrannt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte ein Blitzschlag die Brandursache gewesen sein.

Im Landkreis Starnberg hat Freitagnacht ein Wohnhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei könnte ein Blitzschlag das Feuer verursacht haben. "Zeugen haben einen lauten Knall und einen Blitz beobachtet", teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Das Haus sei komplett ausgebrannt, doch alle Bewohner konnten sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Wohnhaus in Tutzing brennt ab - hoher Schaden

Gegen 23.15 Uhr fiel in dem Wohnhaus in Tutzing plötzlich der Strom aus. Die 63-jährige Hausbesitzerin verständigte daraufhin die Polizei, weil sie auch einen starken Rauchgeruch wahrgenommen hatte. Der Dachstuhl des Anwesens stand zu dem Zeitpunkt bereits in Flammen.

Obwohl die Einsatzkräfte aus Tutzing, Traubing und Bernried das Feuer schnell löschen konnten, entstand an dem Wohngebäude ein erheblicher Brand- und Wasserschaden. Es ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro.

Wie die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nach ersten Ermittlungen mitteilt, kommt ein Blitzschlag als Brandursache in Frage. Auch eine erste Begutachtung lässt darauf schließen, es werden allerdings noch weitere Ermittlungen angestellt. (AZ, dpa)

