vor 17 Min.

Lebloser Mann liegt vor Herbstdult-Festzelt Bayernticker

Schreckensmeldung vom Herbstdult in Regensburg: Passanten finden einen leblosen Mann vor einem Festzelt. Er stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus.

Ein 70-Jähriger ist am Donnerstag nach einem Besuch der Regensburger Herbstdult unter ungeklärten Umständen gestorben. Nach Polizeiangaben vom Freitag ist ein Verbrechen nicht ausgeschlossen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Regensburger Herbstdult: Passanten finden leblosen Mann vor Bierzelt

Passanten hatten den Mann gegen 23 Uhr vor einem Zelt des Volksfestes gefunden und versucht, ihn wiederzubeleben. Er starb kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus. Fraglich sei, ob dem Tod des Mannes ein Streit oder ein tätlicher Angriff voraus gegangen sei, so der Sprecher. Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse liefern. (dpa)

