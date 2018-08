vor 39 Min.

MAN-Brücke nach schwerem Unfall gesperrt Bayernticker

In Lechhausen ist am Montag ein schwerer Unfall passiert. Die MAN-Brücke musste für den Verkehr gesperrt werden.

Nach einem Unfall am Montagnachmittag ist die MAN-Brücke in beide Richtungen gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

In der Hans-Böckler-Straße in Lechhausen-West hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Polizeiangaben zufolge ist ein Motorrad auf Höhe der Gaststätte "Wirtshaus am Lech" mit einem Auto kollidiert. Über den genauen Unfallhergang und die Ursache liegen noch keine Informationen vor.

MAN-Brücke vorübergehend gesperrt

Während der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten kommt es im Bereich der MAN-Brücke zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Brücke ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (AZ)

