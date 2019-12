vor 40 Min.

Mann (20) wacht in fremdem Auto auf und ruft die Polizei

Einen über den Durst getrunken hat ein 20-Jähriger in Regensburg.

Nach einer Partynacht wacht ein Mann (20) in einem fremden Auto auf. Wie er dort hin kam - und was die Halterin des Pkw sagt.

Das waren dann wohl ein paar Schnäpse zuviel! Ein junger Mann ist in Regensburg in einem fremden Auto aufgewacht - nicht wissend, wie er dort hineinkam. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der 20-Jährige gegen 6 Uhr selbst bei der Wache angerufen, um mitzuteilen, dass er in einem ihm unbekannten Wagen liege.

Seine Vermutung: Er habe wohl einige Stunden zuvor im betrunkenen Zustand einen Schlafplatz gesucht. Die Polizei benachrichtigte daraufhin die Autohalterin, nach deren Angaben aus dem Wagen nichts gestohlen wurde. Sie habe wohl nur vergessen gehabt abzusperren. (dpa/lby)

