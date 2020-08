vor 31 Min.

Mann ertrinkt im Eisbach am Tivoli-Kraftwerk: Wer ist der Tote?

Ein Mann ist am vergangenen Donnerstag im Eisbach im Englischen Garten ertrunken. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zur Identität des Toten.

Ein noch unbekannter Mann ist am vergangenen Donnerstag um 16 Uhr im Rechen des Tivoli-Kraftwerks im Englischen Garten gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, ertrank der Mann. Die Beamten gehen von einem Unfall aus und suchen nun Zeugen.

Toter Mann am Tivoli-Kraftwerk: Polizei sucht Zeugen

Der Mann war lediglich mit einer blauen Jeans bekleidet. In der Hose befand sich ein Fahrzeugschlüssel der Marke Honda, der an einem schwarzen Mäppchen hing. Ebenfalls bei sich hatte der Mann eine Armbanduhr der Marke “Tom Tailer“. An der Uhr hing auf einer Seite ein schwarzes Lederarmband mit einer silbernen Schnalle. Das Gegenstück des Lederarmbandes fehlte.

Zeugen können sich an die Telefonnummer 089/2910-0 oder an jede Polizeidienststelle wenden. (AZ)

Themen folgen