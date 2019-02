17:51 Uhr

Mann setzt Taxifahrer Pistole in den Nacken Bayernticker

Ein 26-jähriger Taxifahrer ist am Samstagabend in München ausgeraubt worden. Die Polizei sucht den flüchtigen Täter noch immer.

Ein Unbekannter hat in München einem Taxifahrer eine Pistole in den Nacken gedrückt und Bargeld gefordert. Der 26-jährige Fahrer war am Samstagabend gegen 22 Uhr beauftragt worden, in die Schleißheimer Straße in München zu fahren, um den Fahrgast dort abzuholen.

Nachdem er den vermeintlichen Kunden dort abgeholt hatte, lotste er den Fahrer in die wenig befahrene Infanteriestraße. Dort drückte der unbekannte Mann dem Fahrer eine Schusswaffe in den Nacken und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Fahrer öffnete seinen Geldbeutel, woraufhin der Unbekannte das Bargeld im Wert von über 100 Euro selbst entnahm und anschließend zu Fuß flüchtete. Obwohl die Polizei sofort nach dem Flüchtigen fahndete, wurde er nicht gefunden. Der Taxifahrer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Polizei sucht den Täter mit folgender Beschreibung:

Männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, dunkle Hautfarbe, große Nase, bekleidet mit dunkler Mütze, bewaffnet mit dunkler Schusswaffe. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeipräsidium München um Hinweise unter Telefon 089/29100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. (AZ)

