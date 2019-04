20:29 Uhr

Mann überfällt Tankstelle mit Schusswaffe und flieht

Ein Bewaffneter hat eine Tankstelle im Landkreis Straubing-Bogen überfallen. Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten und warnt davor, Anhalter mitzunehmen.

Ein bewaffneter Mann hat eine Tankstelle in Ascha (Landkreis Straubing-Bogen) überfallen und ist dann zunächst zu Fuß geflohen. Zuvor habe der Mann eine Angestellte der Tankstelle mit einer Schusswaffe bedroht und einen Geldbetrag in bislang unbekannter Höhe gestohlen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 41 Jahre alte Angestellte wurde leicht verletzt.

Die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Das Polizeipräsidium Niederbayern warnte am Abend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter davor, Anhalter im Raum Ascha mitzunehmen.

#Raubüberfall #Ascha #Fahndung

Vorsicht ! Der Täter ist mit einer Pistole bewaffnet.

Bitte derzeit keine Anhalter im Raum Ascha mitnehmen.

Großfahndung läuft derzeit! Zahlreiche Streifen sind im Einsatz. — Polizei Niederbayern (@polizeiNB) 28. April 2019

Bewaffneter Raubüberfall: Polizei fahndet nach Täter

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, kräftig, spricht hochdeutsch. Er trug bei der Tat eine dunkle Hose, eine dunkle Softshelljacke sowie einen Sturzhelm und Motorradhandschuhe. (dpa/lby)

