vor 19 Min.

Mit 3,04 Promille: Betrunkener steuert Auto in Schneehaufen Bayernticker

Ein 62-Jähriger ist mit seinem Auto im oberfränkischen Schönwald in einen Schneehaufen gefahren. Als die Polizei eintraf, schlug den Beamten eine Alkoholfahne entgegen.

Sturzbetrunken ist ein 62-Jähriger mit seinem Auto in Oberfranken in einem Schneehaufen gelandet. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte sich der Mann beim Rangieren im Schnee festgefahren und konnte nicht mehr selbst freikommen. Als die Beamten an der Unfallstelle in Schönwald (Landkreis Wunsiedel) eintrafen, schlug ihnen bereits die Alkoholfahne des 62-Jährigen entgegen.

Ein Test ergab 3,04 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und nahmen ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus mit. Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (dpa/lby)

Themen Folgen