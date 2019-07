vor 33 Min.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Aus bisher ungeklärten Gründen ist ein Motorradfahrer am Sonntagabend bei Zeil am See von der Straße abgekommen. Den Fahrer wiederzubeleben, blieb ohne Erfolg.

Bei einem Unfall mit einem Motorrad ist bei Zeil am Main im Landkreis Haßberge ein Mensch tödlich verletzt worden. Am Sonntagabend kam demnach der Fahrer eines Motorrads aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße zwischen den Ortsteilen Krum und Weidmühle ab, wie die Polizei mitteilte.

Ein Radfahrer, der von dem Motorrad noch kurz zuvor überholt wurde, leistete am Unfallort erste Hilfe und wählte den Notruf. Sanitäter und ein Notarzt versuchten noch vergeblich den Fahrer wiederzubeleben, konnten aber nach langer Reanimation nur den Tod feststellen. Warum der Fahrer von der Straße abkam, blieb laut Polizei zunächst unklar. (dpa/lby)

