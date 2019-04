07:08 Uhr

Oberallgäuer stürzt beim Bergsteigen ab und stirbt

Ein 36-jähriger Oberallgäuer ist am Burgberger Hörnle im Allgäu aus noch ungeklärter Ursache abgestürzt. Er starb im Krankenhaus an den Verletzungen.

Ein Bergsteiger ist in Burgberg im Allgäu abgestürzt und ums Leben gekommen. Der 36 Jahre alte Oberallgäuer verlor am Sonntagnachmittag am Burgberger Hörnle den Halt und stürzte hundert Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Der Bergsteiger hatte das Burgberger Hörnle über den sogenannten Südgrat besteigen wollen. Er erlag trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen der Bergwacht Sonthofen im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Absturz am Burgberger Hörnle: Unfallursache unklar

Die Ermittlungen der alpinen Einsatzgruppe der Polizei ergaben, dass der Mann an dem Felsgrat den Halt verlor und rund 100 Höhenmeter über dem felsigen Steilgelände abstürzte. Warum der Oberallgäuer den Halt verlor, ist noch unklar. (dpa/lby/AZ)

