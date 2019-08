16:42 Uhr

Oberpfälzer Polizei trocknet Cannabis in Garage

15 Cannabis-Pflanzen trocknet die Polizei in ihrer Garage in Ader Oberpfalz.

Die Polizisten ernteten die illegal gezüchteten Gewächse in einem Wald in Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach. Sie sollen der Beweissicherung dienen.

In der Garage eines Polizeireviers in der Oberpfalz trocknet die Polizei 15 Cannabispflanzen. Beamte ernteten die bis zu zwei Meter hohen, illegal gezüchteten Gewächse in einem Wald in Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach, wie ein Sprecher am Montag sagte.

Die Cannabis-Pflanzen sollen später als Beweis dienen

Um sie zur Beweissicherung zu trocknen, hatten Beamte die Pflanzen an Schnüren in der Garage aufgehängt. Der Hanf soll dann klein geschnitten der Staatsanwaltschaft übergeben werden. Sollte ein verdächtiger Gärtner ermittelt werden, würde diese den Gehalt des berauschenden THC in den Pflanzen ermitteln lassen, erklärte der Sprecher.

Übrigens: Das Trocknen der Pflanzen dauere etwa drei bis vier Wochen. Nach einigen Tagen in der Garage sollen die Pflanzen auf den Dachboden verlegt werden. (dpa/lby)

