vor 50 Min.

Pkw kracht in Lkw: B310 in Füssen voll gesperrt

Aufgrund eines Unfalls ist die B310 in Füssen aktuell voll gesperrt

Nach einem Unfall mit zwei Pkw sowie einem Lkw ist die B310 bei Füssen derzeit komplett gesperrt. Rettungskräfte

Ein Pkw ist heute um kurz vor 14 Uhr auf der B310/Augsburger Straße in Füssen ins Schleudern geraten und in einen Lkwgekracht. Ein drittes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen udn wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Laut Polizeiangaben sind bei dem Unfall mehrere Menschen verletzt worden. Eine Person ist im Fahrzeug eingeklemmt. (AZ)

Themen Folgen