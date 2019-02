19:53 Uhr

Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto Bayernticker

Am Samstagabend war ein Radfahrer beim Linksabbiegen von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden. Am Sonntag starb er in einer Klinik.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Bamberg ist der verunglückte Radfahrer im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Samstagabend beim Linksabbiegen von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Radfahrer wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, dort starb er später. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. (dpa/lby)

