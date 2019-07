vor 16 Min.

Recyclinghof im Münchner Westen brennt

Am frühen Montagmorgen ist in einem Recyclinghof bei München ein Brand ausgebrochen.

Am frühen Montagmorgen ist in einem Recyclinghof im Münchner Westen ein Brand ausgebrochen. Bewohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In einem Recyclinghof bei München ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, bekämpfen zahlreiche Einsatzkräfte unter schweren Atemschutz die immer wieder aufflammenden Feuer. Der Recyclinghof befindet sich in Aubing-Lochhausen.

Bewohner in den Münchner Stadtteilen Aubing, Langwied, Allach, Untermenzing, Obermenzing, Pasing und Pipping werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Derzeit wisse man nicht, wo genau der Rauch hinzieht, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr sei mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. (dpa/lby)

Seit den frühen Morgenstunden brennt es in einem #Recyclinghof in Aubing-Lochhausen. Zahlreiche Einsatzkräfte mit Drehleitern und unter schwerem Atemschutz bekämpfen den immer wieder aufflammenden #Brand. #wirfuerMuenchen pic.twitter.com/5B8qL0hJiy — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 8. Juli 2019

Themen Folgen