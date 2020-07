vor 16 Min.

Schafe in Oberbayern und Österreich wohl vom selben Wolf gerissen

Vermutlich ein und derselbe Wolf ist für zehn gerissene Schafe in Oberbayern und Österreich verantwortlich.

Die zehn toten Schafe, die bei Traunstein und in Österreich gefunden wurden, hat vermutlich alle derselbe Wolf gerissen. Die Analysen sind aber noch nicht abgeschlossen.

Im Grenzgebiet zwischen Oberbayern und Österreich sind in den vergangenen Wochen insgesamt zehn Schafe tot aufgefunden worden. Jetzt kam heraus: Sie wurden vermutlich alle vom selben Tier gerissen. Es handelt sich dabei möglicherweise um einen Wolf. Eine Analyse genetischer Proben habe allerdings noch nicht abschließend gezeigt, ob es tatsächlich ein Wolf oder doch ein anderes Tier war, teilte das Landesamt für Umwelt am Montag mit. Ein Abgleich des deutschen und österreichischen Labors habe aber ergeben, dass wohl in allen Fällen zumindest dasselbe Tier zugeschlagen hat.

Tote Schafe in Traunstein und auf österreichischer Seite gefunden

Insgesamt sieben tote Schafe waren bei Traunstein, drei weitere auf österreichischer Seite gefunden worden. Dem Landesamt zufolge wurde die "Förderkulisse zum Herdenschutz in Bayern" ausgeweitet, um weitere Übergriffe auf Schafe zu verhindern. Demnach können sich Nutztierhalter, deren Weiden innerhalb der als Förderkulisse ausgewiesenen Gebiete liegen, Elektrozäune und andere Herdenschutzmaßnahmen fördern lassen. Außerdem soll den Angaben nach ein Ausgleichsfonds Schäden auffangen, die durch Schafsrisse entstehen. (AZ)

