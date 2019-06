vor 38 Min.

Schwerer Unfall auf B17: Auto prallt in Auffahrt gegen Baum

Schwerer Unfall auf der B17 in Richtung Landsberg: Ein Auto prallte am Samstag in der Ausfahrt Inningen gegen einen Baum - der Fahrer wurde schwer verletzt.

Bei einem schweren Unfall auf der B17 in Richtung Landsberg auf Höhe der Ausfahrt Inningen ist am Samstagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in der Ausfahrt von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurden seine Beine eingeklemmt.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Mann laut Feuerwehr mit einer sogenannten Crash-Rettung innerhalb kurzer Zeit aus dem Auto befreit und anschließend ins Uniklinikum Augsburg gebracht. Die Polizei ermittelt derzeit zur Unfallursache.

Wegen des Einsatzes kam es in der Auffahrt Inningen vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz dauerte nach Angaben der Feuerwehr rund zwei Stunden. (ne)

