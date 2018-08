vor 35 Min.

Tote Frau ist die vermisste 64-Jährige aus Bad Tölz Bayernticker

Spaziergänger fanden am Sonntag eine Leiche in einem Waldstück bei Reichersbeuren. Die Polizei bestätigt nun, dass es sich dabei um die vermisste Frau aus Bad Tölz handelt.

Die tote Frau, die Spaziergänger in einem Waldstück bei Reichersbeuren gefunden haben, ist die vermisste 64-jährige aus Bad Tölz. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Das Rechtsmedizinische Institut München habe die Tote zweifelsfrei identifiziert. Auf einen Mord deuten weder die Untersuchung des Instituts, noch die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Weilheim hin, so die Polizei.

Die 64-Jährige war am 7. August in Bad Tölz verschwunden. Fünf Tage später hatten Spaziergänger ihre Leiche in einem nur wenige Kilometer entfernten Waldgebiet gefunden. (AZ)

