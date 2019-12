vor 21 Min.

Trockenes Wetter lässt Lawinengefahr in Bayern sinken

In den bayerischen Alpen geht dank des trockenen Wetters die Lawinengefahr weiter zurück. Trotzdem ist bei Skifahrern höchste Vorsicht geboten.

Das trockene Wetter lässt die Lawinengefahr in den Hochlagen der bayerischen Alpen weiter sinken. "Die Gefahr von trockenen Lawinen wird weiter zurück gehen", teilte der Lawinenwarndienst Bayern am Sonntag mit.

Weiterhin mäßige Lawinengefahr - also Warnstufe zwei von drei - herrsche demnach oberhalb der Waldgrenze sowie im Allgäu. "Die Hauptgefahr geht von den Triebschneeansammlungen der letzten Tage aus", hieß es. Diese Ansammlungen könnten dann als Schneebrettlawinen durch hohe Zusatzbelastung ausgelöst werden - beispielsweise von einer Skifahrergruppe ohne Abstände. An südseitigen Hängen könnten die warmen Temperaturen und die Sonneneinstrahlung dafür sorgen, dass kleinere, feuchte Lockerschneelawinen abgehen.

Lawinengefahr: Die fünf Warnstufen 1 / 6 Zurück Vorwärts Die europäische Lawinengefahrenskala unterscheidet fünf Gefahrenstufen - von gering bis sehr groß. Das haben sie zu bedeuten.

Stufe 1 - gering: Die Schneedecke ist allgemein stabil, mit wenigen Ausnahmen an extrem steilen Hängen herrschen sichere Verhältnisse.

Stufe 2 - mäßig: Eine Auslösung von Lawinen ist vor allem bei großer Zusatzbelastung etwa durch Skifahrergruppen an Steilhängen mit einer Neigung von mehr als rund 30 Grad möglich.

Stufe 3 - erheblich: Eine Auslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung (einzelner Skifahrer, Snowboarder oder Schneeschuhgeher) vor allem an gefährdeten Steilhängen mit nur mäßig verfestigter Schneedecke möglich. Spontan (ohne menschliches Zutun) sind bereits einige auch große Lawinen zu erwarten.

Stufe 4 - groß: Eine Auslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung an zahlreichen Steilhängen wahrscheinlich. Spontan können viele große, mehrfach auch sehr große Lawinen abgehen.

Stufe 5 - sehr groß: Spontan sind viele sehr große, mehrfach auch extrem große Lawinen selbst in mäßig steilem Gelände unter 30 Grad zu erwarten. (dpa)

Lawinen-Unglücke fordern mehrere Todesopfer

Am Wochenende hatten sich in den Alpen einige Lawinen gelöst. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Unter anderem starben in Südtirol eine Frau und zwei Mädchen aus Deutschland, als eine Lawine über eine gesicherte Piste raste. In der Schweiz starb ein deutscher Tourengänger in einer Lawine. (dpa/lby)

