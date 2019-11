vor 20 Min.

Unfall auf der A96 zwischen Buchloe und Jengen: Autobahn gesperrt

Auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau hat sich am Mittwochmorgen, zwischen Buchloe und Jengen im Allgäu, ein Verkehrsunfall ereignet. Die Autobahn ist derzeit gesperrt.

Auf der Autobahn A96 hat sich zwischen Buchloe und Jengen im Allgäu, in Fahrtrichtung Lindau, am frühen Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Laut Polizei waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Autobahn ist auf diesem Abschnitt in Richtung Lindau derzeit gesperrt.

A96 zwischen Buchloe und Jengen gesperrt - Unfallhergang noch unklar

Drei Personen erlitten bei der Kollision mittelschwere Verletzungen. Die Polizei sichert derzeit die Unfallstelle und prüft den Unfallhergang. (AZ)

