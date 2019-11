07:57 Uhr

Unfall auf der A96 zwischen Buchloe und Jengen: Autobahn wieder frei

Auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau hat sich am Mittwochmorgen, zwischen Buchloe und Jengen im Allgäu, ein Verkehrsunfall ereignet. Die Autobahn ist derzeit gesperrt.

Unfall auf der A96 bei Buchloe: Drei Personen leicht verletzt

Zwischen Buchloe und Jengen im Allgäu hatte sich in Richtung Lindau am frühen Morgen ein Unfall ereignet. Laut Polizei waren drei Fahrzeuge in eine Kollision verwickelt, zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Polizei konnte den Unfallhergang klären: Ein Pkw-Fahrer wollte auf der Beschleunigungsspur auf die Autobahn einbiegen und übersah dabei zwei andere Verkehrsteilnehmer. (AZ)

