vor 32 Min.

Unfall mit Schwerverletzten auf A9: Verursacher flieht zu Fuß

Ein schwerer Unfall mit einem Sportwagen hat sich am Sonntagmorgen auf der A9 bei Ingolstadt ereignet. Zwei Menschen wurden schwerst verletzt.

Am Sonntagmorgen hat sich ein schwerer Auffahrunfall auf der A9 bei Ingolstadt ereignet. Die Polizei fahndet nach dem Unfallverursacher - er flüchtete zu Fuß.

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A9 bei Ingolstadt wurden am Sonntagmorgen zwei Menschen schwerst verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 6.15 Uhr zwischen den Anschlusstellen Ingolstadt Süd und Manching in Fahrtrichtung München. Ein Sportwagen fuhr aus bislang ungeklärter Ursache einem vorausfahrenden Auto auf und prallte mit hoher Geschwindigkeit in dessen Heck. Dabei wurden die zwei Insaßen des vorderen Autos schwerst verletzt.

Der Unfallverursacher flüchtete indes zu Fuß von der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Aufgrund des Unfalls war die A9 in Richtung München um 9 Uhr noch vollständig gesperrt. (ne)

Themen Folgen