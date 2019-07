vor 17 Min.

Vater rettet Kinder und wird von Donau mitgerissen

Der 46-Jährige springt ins Wasser und zieht seine Kinder an Land. Dann wird er in der Donau abgetrieben - und immer noch vermisst.

Ein Familienvater ist am Sonntag bei einer Rettungsaktion von der Strömung der Donau mitgerissen worden. Wie die Polizei mitteilt, fehlt seit dem jede Spur des 46-Jährigen. Der Mann verbrachte zusammen mit seiner Familie den Tag an der Donau in Metten (Landkreis Deggendorf). Die vier Kinder des 46-Jährigen gerieten beim Schwimmen in der Donau in Gefahr. Der Mann und ein Bekannter sprangen ins Wasser und zogen die Kinder aus der Strömung. Der Familienvater wurde dabei erfasst und trieb in Richtung Deggendorf ab.

90 Einsatzkräfte suchten erfolglos im Umkreis der Donau nach dem 46-jährigen Familienvater

Bis Einbruch der Dunkelheit am Sonntag suchten rund 90 Rettungskräfte nach dem Mann. Auch Rettungstaucher und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz - bislang ohne Erfolg. Die Suche sollte am Montagmorgen fortgesetzt werden. Die Familie des Vermissten wurde von den Einsatzkräften und später im Klinikum Deggendorf betreut. (dpa/lby)

