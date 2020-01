19:12 Uhr

Wohnhaus in Weitnau steht in Flammen - zwei Personen vermisst

Die Feuerwehr ist derzeit in Weitnau im Einsatz.

Der Vollbrand eines Wohngebäudes in Weitnau im Landkreis Oberallgäu ist unter Kontrolle. Der Verbleib der Bewohner ist aber noch unklar.

In Weitnau, einem Luftkurort im Landkreis Oberallgäu, ist am Montagabend ein Wohngebäude in Flammen aufgegangen. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand im Griff, das Spritzen ist laut Polizeiangaben eingestellt worden.

Von den Bewohnern, laut Polizei sind zwei Personen unter der Adresse gemeldet, fehlt aber noch jede Spur. Die Rettungskräfte können das Gebäude derzeit nicht betreten und nach den Vermissten suchen, da das Gebäude akut einsturzgefährdet ist. Ob sie sich die Bewohner im Haus befanden oder zum Zeitpunkt des Feuers nicht daheim waren, ist ebenfalls unklar. (AZ)

