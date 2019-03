20:56 Uhr

Zugausfälle zwischen Donauwörth und Augsburg

Zwischen Donauwörth und Augsburg kam es am Mittwochabend zu Verzögerungen. Mittlerweile normalisiert sich die Lage laut Deutscher Bahn wieder.

Am Mittwochabend ist es auf der Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Augsburg zu erheblichen Verzögerungen und Zugausfällen gekommen. Grund dafür waren laut Deutscher Bahn Schäden an einer Oberleitung. Wie das Unternehmen am späten Abend mitteilte, normalisierte sich die Lage jedoch nach einigen Stunden wieder. (AZ)

