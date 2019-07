vor 10 Min.

Zugspitze: 50-Jähriger stürzt 150 Meter in den Tod

Obwohl er gut ausgerüstet war, ist ein 50 Jahre alter Mann auf dem Weg zum Zugspitzplatt gestorben. Warum die Bergung so schwierig war.

Ein tödlicher Bergunfall hat sich am Dienstagvormittag auf dem Zugspitzgipfel ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 50 Jahre alter Mann aus den Niederlanden zusammen mit seinem Schwager am späten Vormittag in Richtung Zugspitzplatt unterwegs. Beide waren gut ausgerüstet.

Der 50-jährige Bergsteiger verlor auf einem Altschneefeld den Halt

Den weiteren Angaben der Polizei zufolge verlor der 50-Jährige auf einem Altschneefeld den Halt. Er stürzte 150 Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Die alarmierte Bergwacht konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Gelände und Wetterlage machten eine Bergung des Verünglückten zunächst unmöglich. Erst am Mittwochmorgen konnte Leiche des Mannes in einer großangelegten Aktion von Polizei und Bergwacht geborgen werden.

Anstatt mit einem Hubschrauber hätten Helfer der Bergwacht und der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei den Leichnam Richtung Zugspitzplatt abgeseilt und so geborgen. (AZ)

Themen Folgen