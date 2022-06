Söders Kreuze bleiben vorerst hängen

Die Kreuze in staatlichen Gebäuden in Bayern bleiben hängen. Die Klagen gegen den Kreuzerlass wurden vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof abgewiesen.

Die Kreuze, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) im Jahr 2018 für alle staatlichen Gebäude in Bayern anordnete, dürfen vorerst hängen bleiben. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat Klagen gegen den sogenannten Kreuzerlass zurückgewiesen. Gegen die Vorschrift hatten der religionskritische Bund für Geistesfreiheit sowie wie 25 Unternehmer, Politiker und Kulturschaffende Klage eingereicht. Laut Klägern, zu denen auch der Musiker Konstantin Wecker gehört, verstoße die Pflicht zur Anbringung der Kreuze in staatlichen Gebäuden "gegen die Religions- und Weltanschauungsfreiheit". Söder und seine Unterstützer in dieser Sache dagegen sehen darin einen "Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns".

Revision beim Bundesverwaltungsgericht möglich

Dies Klagen sind allesamt abgewiesen worden. Das Gericht teilte am Donnerstag mit, dass die Entscheidungsgründe noch nicht vorlägen und voraussichtlich in den kommenden Wochen abgefasst werden würden. Allerdings ließ der Verwaltungsgerichtshof die Revision beim Bundesverwaltungsgericht zu.

Der Kreuzerlass war damals eine der ersten Amtshandlungen Söders als Ministerpräsident von Bayern. Öffentlichkeitswirksam montierte er das erste Kreuz in der Staatskanzlei selbst.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch