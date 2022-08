Mann kracht mit Auto in Hotel am Münchner Flughafen

Infolge eines Streits zwischen zwei Männern rammte ein Beteiligter samt Auto ein Hotel. Aus Sicherheitsgründen musste das beschädigte Hotel evakuiert werden. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Nach einem Streit mit einem Bekannten hat sich ein Mann dessen Auto geschnappt und ist am Münchner Flughafen in ein Hotel gekracht. Das Hotel wurde am Sonntagmorgen sicherheitshalber evakuiert, weil eine Einsturzgefahr vermutet wurde. Dies teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Das Technische Hilfswerk gab allerdings kurz darauf die Entwarnung: Die Statik sei durch den Unfall nicht betroffen. Der Hotelbetrieb konnte schließlich wieder aufgenommen werden.

Der Fahrer des Autos wurde nach dem Unfall verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt worden, hieß es von der Polizei. Vermutlich sei der Mann betrunken gewesen, so die Polizeisprecherin. Er kam mit dem Wagen des Bekannten zuerst ins Schleudern und schließlich von der Fahrbahn ab.

Dem Mann drohen nun mehrere Anzeigen

In einer Mitteilung schrieb die Polizei: "Ob der Fahrer alkoholisiert war oder gar unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel stand, wird eine Blutuntersuchung ergeben." Zudem erwarten ihn mehrere Anzeigen - wegen der Auseinandersetzung mit seinem Mitbewohner, dem unbefugten Gebrauch des fremden Autos und des Verkehrsunfalls. (dpa/lby)

