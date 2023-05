25-jähriger Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bei dem Versuch, eine Straße zu überqueren, wurde ein Mann in Engishausen von einem Auto erfasst. Er erlitt schwere Kopfverletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall in Egg an der Günz (OT Engishausen) ist ein Fußgänger am Donnerstag schwer verletzt worden. Der 25-Jährige war im Landkreis Unterallgäu mit mehreren Personen anlässlich des Vatertags mit einem Traktorgespann unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wurde er beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und landete zunächst bewusstlos auf der Fahrbahn.

25-Jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht

Der Mann hatte die Fahrbahn überqueren wollen, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 18-jähriger Fahrer traf den Fußgänger, trotz des Versuchs auszuweichen, frontal. Der Fußgänger zog sich schwere Kopfverletzungen zu, weshalb er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Aufgrund der Verletzungen wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Vor Ort waren ebenfalls sieben Mann der Freiwilligen Feuerwehr Engishausen, ein Rettungswagen samt Notarzt, ein Rettungshubschrauber und zwei Streifen der Polizeiinspektion Memmingen. Die Ortsdurchfahrt wurde während der Unfallaufnahme für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. (AZ)