Garagenbrand verursacht Schaden in sechsstelliger Höhe

Bei einem Garagenbrand in Oberfranken ist ein Schaden in Höhe von etwa 160.000 Euro entstanden.

Bei einem Garagenbrand in Oberfranken ist ein Schaden in Höhe von etwa 160.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, geriet am frühen Donnerstagmorgen die Garage eines Rohbaues in Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) in Brand. Die Flammen griffen dabei auch auf das Einfamilienhaus über. Niemand wurde verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt der Auslöser des Feuers.

(dpa)