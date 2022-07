Lokalpolitiker rassistisch beleidigt und verletzt

Ein Mann soll einen Lokalpolitiker in Bayreuth aus mutmaßlich rassistischen Motiven attackiert und verletzt haben. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte ermittelt.

Der Lokalpolitiker Halil Tasdelen ist nach Polizeiangaben in Bayreuth rassistisch beleidigt und mit einem Kopfstoß verletzt worden. Der 49-Jährige Stadtrat trug Verletzungen im Gesicht davon, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Politiker sei von einem unbekannten Mann und einer 39-Jährigen am Freitagnachmittag in "ausländerfeindlicher Weise" beleidigt worden, so die Polizei.

Lokalpolitiker rassistisch beleidigt: Der mutmaßliche Täter flüchtet

Anschließend attackierte der Mann demnach den Politiker und flüchtete über einen Hinterhof. Die Polizei suchte noch nach dem Mann. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte habe die Ermittlungen übernommen. Tasdelens Bruder und Landtagsabgeordneter Arif Tasdelen berichtete auf Twitter von dem Angriff. Der Mann habe den Politiker als "scheiß Türke" bezeichnet und ihm das Nasenbein gebrochen. (dpa)

