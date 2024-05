Bayreuth

11:26 Uhr

Zughorn hupt halbe Stunde lang: Bewohner wählen Notruf

Der Notruf der Polizei (110) klebt an einem Polizeiwagen.

Mitten in der Nacht hat das Horn eines parkenden Zuges am Bayreuther Hauptbahnhof zu mehreren Anrufen in der Polizeidienstelle geführt.

Es habe in der Nacht auf Dienstag etwa eine halbe Stunde lang die Innenstadt beschallt und viele Bewohnerinnen und Bewohner aufgeweckt, teilte die Polizeiinspektion Bayreuth mit. Das Horn habe schließlich von allein wieder aufgehört. Ein Zugführer entdeckte keine Aufbruchspuren an der Bahn. Demnach geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. (dpa)

