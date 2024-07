Staatsempfang nach der Premiere - «Tristan» findet Anklang

Die Neuinszenierung der Wagner-Oper «Tristan und Isolde» hat beim prominenten Premierenpublikum weitgehend guten Anklang gefunden. Die Aufführung habe ihn «bewegt und berührt», sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Zugleich äußerte er sich zu den Gedankenspielen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), die vor einigen Tagen die Idee formuliert hatte, man könne vielleicht auch andere Werke als Wagner bei den Festspielen aufführen. Das sei «Quatsch», sagte Söder in der Nacht zum Freitag beim Staatsempfang nach dem Festivalauftakt und sprach von einer Debatte über «König der Löwen oder sowas».

Weiter sagte er: «Wagner muss Wagner bleiben.» Und: «Was in Bayreuth gespielt wird, wird nicht in Berlin entschieden.» Dabei hatte Roth bereits zuvor ihre Aussagen relativiert. «Natürlich steht Bayreuth für Wagner und Wagner für Bayreuth», sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «In Bayreuth Wagner zur Aufführung zu bringen, ist natürlich der grundlegende Markenkern dieses einzigartigen Festivals, und daran will ich selbstverständlich nichts ändern.»

Wagner spricht von einem «wunderbaren Abend»

Festspielchefin Katharina Wagner war rundum zufrieden mit dem Start ihres weltberühmten Festivals. «Wir durften einen wunderbaren Abend erleben», sagte sie nach der Premiere. Sie wolle sich vor allem bei den Künstlern bedanken. Wagner zeigte sich beim traditionellen Staatsempfang an der Seite der Protagonisten der Inszenierung: Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson, Dirigent Semyon Bychkov, Andreas Schager als Tristan und Olafur Sigurdarson als Kurwenal.

Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) fand die Bayreuther Auftaktpremiere «großartig», wie er der dpa sagte. Die volle Konzentration habe der Musik gegolten, das sei der Grund, warum die Menschen auf den Grünen Hügel pilgerten. Die Leistung der Sänger sei «gewaltig» gewesen.

Zufrieden verließ Grünen-Chefin Ricarda Lang das Festspielhaus - und erkannte auch bei den Sängerinnen und Sängern eine große Erleichterung nach der gelungenen Premiere, wie sie sagte. Der Abend habe ihr gut gefallen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, zeigte sich begeistert von der Leistung der Künstlerinnen und Künstler, denen es gelungen sei, die Qualität bis zum Schluss durchzuhalten.

Icon Vergrößern Markus Söder lädt zum Staatsempfang. Foto: Daniel Vogl/dpa Icon Schließen Schließen Markus Söder lädt zum Staatsempfang. Foto: Daniel Vogl/dpa

Icon Vergrößern Katharina Wagner spricht auf dem Staatsempfang. Foto: Daniel Vogl/dpa Icon Schließen Schließen Katharina Wagner spricht auf dem Staatsempfang. Foto: Daniel Vogl/dpa

Icon Vergrößern Grünen-Politiker auf dem Weg zum Staatsempfang. Foto: Daniel Vogl/dpa Icon Schließen Schließen Grünen-Politiker auf dem Weg zum Staatsempfang. Foto: Daniel Vogl/dpa

Icon Vergrößern Gute Laune am Eröffnungsabend der Festspiele. Foto: Daniel Vogl/dpa Icon Schließen Schließen Gute Laune am Eröffnungsabend der Festspiele. Foto: Daniel Vogl/dpa