Rekord-Spendeneinnahmen am Sternstunden-Tag

Beim Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks sind fast 13 Millionen Euro gesammelt worden.

Dies sei das beste Ergebnis in der 30-jährigen Geschichte der Benefizaktion, berichtete der BR am Samstag. Am Freitag hatten den ganzen Tag die Programme des Senders über die Hilfsprojekte für Kinder in Not berichtet und um Spenden gebeten.

Am Abend gab es im Fernsehen die "Sternstunden-Gala 2023", die live aus der Frankenhalle in Nürnberg gesendet wurde. An den Spendentelefonen nahmen auch Prominente wie Uschi Glas, Bruno Jonas, Udo Wachtveitl, Michaela May, Hilde Gerg, Ludwig Prinz von Bayern, Magdalena Neuner, Erol Sander und Caro Matzko die Anrufe entgegen.

Nachdem im vergangenen Jahr beim Sternstunden-Tag 11,65 Millionen Euro zusammenkamen, wurden heuer 12,85 Millionen Euro eingesammelt. Zusätzlich mit dem bereits in den vergangenen Monaten eingegangenem Geld wurden 2023 mittlerweile knapp 18,3 Millionen Euro gesammelt.

"Das sensationelle Ergebnis zeigt eindrucksvoll, dass die Menschen Sternstunden und dem BR vertrauen", sagte BR-Intendantin Katja Wildermuth zur Bilanz des Aktionstages. "Seit 30 Jahren können sie sicher sein, mit ihrem Geld wirklich Gutes zu tun und das Leben von Kindern in Not spürbar zu verbessern, ihnen eine echte Perspektive zu geben."

Der Initiator und Vorstandsvorsitzende des Sternstunden-Vereins, Thomas Jansing, ergänzte, es sei "ein Tag, der nachhaltige Wirkung entfaltet und die Menschen motiviert, sich auch darüber hinaus für benachteiligte Kinder in unserer Gesellschaft und weltweit einzusetzen". Seit 1993 setzen sich die Benefizaktion, der BR und weitere Partner wie der bayerische Sparkassenverband für kranke, behinderte und Not leidende Kinder ein. Rund 372 Millionen Euro wurden seitdem gespendet und damit mehr als 3800 Hilfsprojekte unterstützt.

(dpa)