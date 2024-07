Christoph Dieckmann wird Beach-Bundestrainer

Nach zwölf Jahren als Schweizer Nationaltrainer kümmert sich Christoph Dieckmann künftig als Chef-Bundestrainer um die deutschen Beach-Volleyballer. Der 48-Jährige werde sein neues Amt am 1. September und damit nach den Olympischen Spielen in Paris antreten, teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit. Der Verband hatte sich schon seit längerem um den gebürtigen Bonner bemüht. «Christoph gehört zu den besten drei Trainern der Welt», sagte DVV-Sportvorstand Jaromir Zachrich.

Vor seiner Trainer-Laufbahn war Dieckmann selbst ein erfolgreicher Spieler. 2004 wurde er an der Seite von Andreas Scheuerpflug Olympia-Fünfter, 2006 gewann er mit dem 2012-Olympiasieger Julius Brink den EM-Titel. Zudem wurde er viermal deutscher Meister.Seit 2012 war Dieckmann in der Schweiz tätig und führte die Teams an die Weltspitze heran. Zuletzt war er verantwortlich für Nina Brunner/Tanja Hüberli und Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré. Beide Duos qualifizierten sich für die Olympischen Spiele in Paris.