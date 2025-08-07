Mit verminderter Geschwindigkeit unterwegs: Streckenstörung bei der Bahn

Zwischen München Hauptbahnhof und Ingolstadt kommt es bereits seit Mittwochmittag zu Einschränkungen im Zugverkehr. Diese dauern auch am Donnerstagmorgen noch an, informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite über ihre aktuelle Betriebslage. Grund ist eine Reparatur an einer Weiche bei Reichertshausen (Ilm). Was das für Pendlerinnen und Pendler bedeutet, erfahren Sie hier.

Beeinträchtigungen bei der Deutschen Bahn: Reparatur bei Reichertshausen (Ilm)

Aufgrund der Reparaturarbeiten kann es aktuell zu Verzögerungen und einzelnen Zugausfällen kommen, heißt es. Die Züge seien gezwungen, auf dem betroffenen Abschnitt mit verminderter Geschwindigkeit zu fahren. Die reduzierte Geschwindigkeit führe also zu Verzögerungen im Fahrplan.

Störung zwischen München und Ingolstadt: Infos zu Fahrplan und Alternativen

Reisende werden daher gebeten, sich vorab über ihre Verbindung zu informieren. Aktuelle Informationen zu Verspätungen und Ausfällen finden Sie unter www.bahn.de sowie in der App „DB Navigator“.

Auch auf der S1 zwischen Neufahrn und Freising kommt es derzeit zu größeren Verzögerungen. Jüngst kam es zudem zu einer Schlägerei in einer Münchner S-Bahn. Außerdem stürzte eine 82-Jährige Gleise, bekam jedoch erst nach zwei Minuten Hilfe.