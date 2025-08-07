ICE-Züge Richtung München betroffen: Zugausfälle und Verspätungen bis Freitag

Zwischen München Hauptbahnhof und Ingolstadt kommt es bereits seit Mittwochmittag zu Einschränkungen im Zugverkehr. Diese dauern auch am Donnerstagmorgen noch an, informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite über ihre aktuelle Betriebslage. Grund ist eine Reparatur an einer Weiche bei Reichertshausen (Ilm). Was das für Pendlerinnen und Pendler bedeutet, erfahren Sie hier.

Beeinträchtigungen bei ICEs der Deutschen Bahn: Reparatur bei Reichertshausen (Ilm)

Aufgrund der Reparaturarbeiten kommt es aktuell zu Zugausfällen, Haltausfällen und Verspätungen, heißt es. Und zwar bei Regionalbahnen sowie Fernverkehr. Zunächst teilte die Bahn mit, dass die Züge gezwungen seien, auf dem betroffenen Abschnitt mit verminderter Geschwindigkeit zu fahren. Welche Fern-Verbindungen sich lediglich verspäten oder deswegen ganz ausfallen:

ICE-Sprinter der Relation (Hamburg -) Berlin - Halle(Saale) - Nürnberg - München (Zugnummer 10xx und 11xx) fallen in beiden Fahrtrichtungen zwischen Nürnberg und München aus .

Alle anderen ICE-Züge der Relation (Hamburg -) Berlin - Leipzig/Halle - Erfurt - Nürnberg - München werden zwischen Nürnberg und München umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 30 Minuten . Der Halt Ingolstadt Hbf entfällt jedoch.

ICE-Züge der Relation (Kiel -) Hamburg - Hannover - Würzburg - Nürnberg - München verkehren auf dem planmäßigen Weg und verspäten sich um etwa 15 Minuten .

ICE-Züge der Relation (Dortmund -) Köln - Frankfurt(M) - Nürnberg - München verkehren auf dem planmäßigen Weg und verspäten sich um etwa 15 Minuten .

Doch auch darüber hinaus kann es vereinzelt zu weiteren Zugausfällen kommen, teilt die Bahn mit.

Störung zwischen München und Ingolstadt: Infos zu Fahrplan und Alternativen

Derzeit arbeiten Mitarbeiter der Bahn „mit Hochdruck“ daran, die Störung zu beheben, heißt es. Reisende werden daher gebeten, sich vorab über ihre Verbindung zu informieren. Gäste von und nach Ingolstadt Hbf sollten zudem die verbliebenen Züge mit Halt in Ingolstadt Hbf nutzen.

Aktuelle Informationen zu Verspätungen und Ausfällen finden Sie unter www.bahn.de sowie in der App „DB Navigator“. Bis auf Weiteres sollen die Beeinträchtigungen bis mindestens Freitagvormittag, 8. August, anhalten.

Auch auf der S1 zwischen Neufahrn und Freising kommt es derzeit zu größeren Verzögerungen. Jüngst kam es zudem zu einer Schlägerei in einer Münchner S-Bahn. Außerdem stürzte eine 82-Jährige Gleise, bekam jedoch erst nach zwei Minuten Hilfe.

