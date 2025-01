Vierjähriger stürzt in Gleisbereich am Marienplatz – Opa packt an

Der erste Samstag im neuen Jahr, Gedränge am Bahnsteig – schon geschieht das Unglück: Als ein 71 Jahre alter Mann am späten Nachmittag mit seinen beiden Enkelkindern am Marienplatz in die S-Bahn Richtung Herrsching steigen will, entgleitet ihm die Hand des Vierjährigen. Der Junge fällt zu Boden und rutscht zwischen Bahnsteigkante und S8 ins Gleis. Eine lebensgefährliche Situation.

Doch der Vorfall geht gut aus: Ein unbekannter Mann reagiert sofort und zieht in der S-Bahn die Notbremse. Der Großvater reagiert ebenfalls geistesgegenwärtig, greift nach der Hand des Enkels und zieht ihn nach oben auf den Bahnsteig. Umstehende Reisende verständigten Polizei und Rettungsdienst. Der Vierjährige erleidet einen leichten Schock, wird aber sonst nicht verletzt. Der Opa kann mit den beiden Enkeln die Heimreise nach Germering fortsetzen – und das neue Jahr hat schon jede Menge Glück gebracht.

Abkürzung über S-Bahngleise? Immer eine schlechte Idee

Immer wieder kommt es bei Unfällen am Bahnsteig der S-Bahn auch zu schlimmen und auch tödlichen Unglücken. Aber auch glimpfliche Fälle gibt es zu berichten. Im November erst stürzte ein Betrunkener auf die Gleise in Pasing und konnte von Passanten gerettet werden. Ein andermal wollte ein 80-jähriger Mann eine Abkürzung nehmen und einfach direkt die Gleise überqueren – die S-Bahn konnte erst weniger als einen Meter vor ihm stoppen. Glück trotz Hartnäckigkeit erlebte vergangenes Jahr auch ein 90 Jahre alter Mann aus Frankreich: Er war am Münchner Flughafen einige Meter von der S-Bahn mitgeschleift worden, weil er seinen eingeklemmten Gehstock nicht loslassen wollte. Der Mann wurde dabei nur leicht verletzt.