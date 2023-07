Bayerische Datenschutzaufsicht beklagt Personalmangel

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat im vergangenen Jahr nur gut die Hälfte aller Beschwerden innerhalb der vorgegebenen Frist von drei Monaten bearbeiten können.

Der Grund sei zu wenig Personal, sagte der Präsident des Landesamtes, Michael Will, bei der Vorstellung des Tätigkeitsberichtes 2022 am Freitag in Ansbach. Ziel sei in den kommenden Jahren eine Verdopplung der Stellen, sagte Will. Derzeit beschäftigt das Landesamt 33 Mitarbeiter.

Die Zahl der Beschwerden und Kontrollanregungen ist laut dem Bericht im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen: von 6009 auf 5032. Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Jahr 2018 waren die Beschwerden deutlich angestiegen.

Auch die Zahl der gemeldeten Datenpannen wie Cyberangriffe ist seit 2018 auf hohem Niveau. Im vergangenen Jahr ist sie von 3946 auf 2991 zurückgegangen. "Dies darf aber kein Signal von Entspannung und weniger Risiko sein", sagte Will. Die Zahl der aggressiven Cyberattacken sei eher gestiegen. "Wir nehmen das Internet immer mehr als Raum der Kriminalität wahr", so Will. Als weiteres aktuell und künftig wichtiges Themen nannte Will unter anderem Künstliche Intelligenz.

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht überwacht die Einhaltung des Datenschutzrechts im nicht-öffentlichen Bereich, das heißt zum Beispiel bei privaten Unternehmen und in Vereinen. Es ist auch Anlaufstelle für Beratungen, unter anderem für Datenschutzbeauftragte. Behördensitz ist das mittelfränkische Ansbach.

