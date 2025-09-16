Icon Menü
Bei Durchsuchungen: Falsche Polizisten: Zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen

Bei Durchsuchungen

Falsche Polizisten: Zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen

Mit Einsatzkräften aus drei Bundesländern rückt die Polizei zu einer Durchsuchungsaktion aus. Die Beamten stellen Datenträger sicher - und nehmen zwei Brüder fest. Gehörten sie zu einer Bande?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizisten nahmen zwei tatverdächtige Brüder fest. (Symbolbild)
    Die Polizisten nahmen zwei tatverdächtige Brüder fest. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

    Sie sollen sich als Polizisten ausgegeben und ältere Menschen um ihr Geld gebracht haben: Bei Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und in Bayern hat die Polizei zwei Brüder festgenommen. Gegen die beiden 28 und 20 Jahre alten Männer lagen Haftbefehle vor, wie die Polizei mitteilte. Sie stammen aus dem Kreis Recklinghausen in NRW.

    Die Ermittler durchforsteten in Nordrhein-Westfalen und in Bayern demnach mehrere Gebäude und stellten digitale Datenträger sowie Schmuck sicher. Dafür rückten Einsatzkräfte aus dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Bayern gemeinsam aus.

    Gegen die Tätergruppe wird vom Saarland aus schon seit mehreren Monaten ermittelt. Der Verdacht lautet gewerbs- und bandenmäßiger Betrug sowie Computerbetrug, jeweils gegen ältere Menschen. Als vermeintliche Polizeibeamte sollen die Verdächtigen ihren Opfern weis gemacht haben, bei ihnen werde bald eingebrochen. Die Ermittlungen dauern an.

