Pkw kollidiert mit Lkw - Autofahrerin stirbt

Eine Autofahrerin ist bei einer Kollision ihres Wagens mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße 26 ums Leben gekommen. Der Unfall passierte in der Nähe von Gemünden am Main (Kreis Main-Spessart). Wie die Polizeiinspektion der unterfränkischen Stadt mitteilte, geriet die Frau am Nachmittag in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Auto mit einem Sattelzug.

Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Wrack, doch Rettungsdienst und Notarzt konnten ihr Leben nicht retten. Die Polizei sperrte die B26 nach dem Unfall für mehrere Stunden in beiden Richtungen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.