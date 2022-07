Unfall auf der A7 bei Kirchdorf: Wohnwagen nach Überschlag komplett auseinandergerissen

Auf der Autobahn A7 bei Kirchdorf hat es Richtung Memmingen am Sonntag einen schweren Unfall gegeben. Ein Wohnwagen überschlug sich und wurde völlig zerstört.

Bei einem Unfall auf der A7 wurde am Sonntag ein Wohnwagen komplett zerstört. Das Unglück ereignete sich auf Höhe Kirchdorf an der Iller im Landkreis Biberach. Hannah Laschütza und Adrian Prinz aus Böhmenkirch in Baden Württemberg waren gerade mit ihrem Wohnwagen Richtung Lago Maggiore unterwegs, um dort Campingurlaub zu machen. "Wir sind mit 80 km/h mit dem Wohnwagen auf der Autobahn gefahren, und dann hat es auf einmal einen riesen Schlag getan. Der Wohnwagen hat angefangen, zu schlingern. Er hat derart gependelt, dass er uns von der Straße gezogen hat. Ich habe noch versucht, gegenzulenken. Damit habe ich es vermutlich geschafft, dass sich das Auto nicht überschlagen hat", sagt der 21-Jährige.

Der Wohnwagen aber kippte an dem leichten Hang neben der Autobahn und überschlug sich. Dabei wurde er in seine Einzelteile zerrissen. Eine Gasflasche landete im Feld. Der Rest wie Waschbecken, Toilette, Fenster und viele weitere Gegenstände wurden neben der Autobahn verteilt.

Kurz vor Memmingen prallte das Auto gegen den Wohnwagen

"Eine Frau hat angehalten und uns gleich gefragt, ob alles gut ist." Sie habe gesehen, wie der Unfall geschehen sei, wie Adrian Prinz sagt. Er selbst und seine Freundin hätten außer dem Schlag nichts mitbekommen. Die Zeugin habe erzählt: Ein Wagen sei auf der linken Spur gefahren und plötzlich nach rechts gezogen und dort gegen den Wohnwagen geprallt. Dadurch sei er ins Schlingern geraten. Bei dem Überschlag löste er sich vom Auto, wobei die Anhängerkupplung verbogen wurde. Das Auto krachte in einige Metallpfosten des Zaunes, der neben der Autobahn steht, und knickte sie um.

"Ich war schon geschockt", sagt Hannah Laschütza. Doch verletzt wurden die beiden und auch der mutmaßliche Unfallverursacher nicht.

Die beiden Fahrräder, die sie dabei hatten, haben den Unfall überstanden. Und auch zwei Campingstühle, auf denen die beiden sitzen, während sie auf den Abschleppdienst warten. "Ich hatte vier Paar Schuhe dabei. Jetzt habe ich nur noch ein vollständiges Paar und einzelne Schuhe, der Rest ist weg."

Nach Unfall auf A7: Stau Richtung Norden

Die Polizei ermittelt noch zum genauen Unfallhergang. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Auf der A7 in Höhe Kirchdorf bildete sich in Fahrtrichtung Norden ein Stau.