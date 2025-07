Taxi gerät in Gegenverkehr - Autofahrerin stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Taxis mit zwei Autos auf der Bundesstraße 2 in Mittelfranken ist eine Fahrerin ums Leben gekommen. Das Taxi sei am Mittwochnachmittag bei Weißenburg in den Gegenverkehr geschleudert, teilte die Polizei mit. Für eine 49-jährige Autofahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Der 42-jährige Taxifahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt. Die B2 wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenburg zu melden.